Model begint kruistocht tegen fotofilters: “Beseft iedereen wel hoe gevaarlijk die zijn?”

Make-upartieste en plus-sizemodel Sasha Pallari heeft het helemaal gehad met filters op sociale media. In de hoop ze tegen te gaan en iedereen aan te moedigen om die geretoucheerde foto’s te laten vallen, lanceerde ze de campagne #filterdrop. “Ik wil niet dat kinderen opgroeien en denken dat ze niet goed genoeg zijn door wat ze op sociale media zien.”

Uit een recent onderzoek van Girlguiding, een Britse non-profitorganisatie, blijkt dat zo’n veertig procent van de meisjes en jonge vrouwen van streek is door het feit dat ze er in het echt niet uitzien zoals online. Dat zijn pijnlijke cijfers, vond ook Sasha Pallari. Zij is als make-upartieste en model aan de slag, maar schuwt ook niet om op Instagram haar huid te tonen als ze last heeft van pakweg puistjes. En dat zouden meer mensen moeten doen, vindt ze. Daarom lanceerde ze #filterdrop.

De klik kwam er toen ze op de sociale media van een internationaal make-upmerk een foto zag verschijnen waarbij een influencer die hun producten promootte een filter had gebruikt. “Toen dacht ik bij mezelf: beseft iedereen wel hoe gevaarlijk dat is? Ik wil niet dat kinderen opgroeien en denken dat ze niet goed genoeg zijn door wat ze op sociale media zien”, zegt ze in een reactie aan BBC.

De 28-jarige uit Bristol kreeg veel positieve reacties op haar initiatief. Ze spoorde ook anderen aan om onder die hashtag zelf onbewerkte foto’s te delen. “We zien gewoon niet genoeg normale huid op Instagram. Voor mij is het niet zo ongewoon om een foto te delen zonder make-up en filter, maar een vrouw vertelde me zelfs dat ze dat enger vond dan bevallen. Dat moet veranderen.”