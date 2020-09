Blokkade van brouwerij Jupiler opgeheven

AB InBev heeft maandagavond een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om de blokkade van de brouwerij in Jupille op te heffen. Het personeel dat niet deelneemt aan de staking kan weer aan de slag. In Jupille was vorige week een staking uitgebroken nadat meerdere coronabesmettingen in de afdeling logistiek zijn vastgesteld.