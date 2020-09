Pascale Naessens openhartig over haar eetstoornis: “Heb daar jaren mee gesukkeld. Ik heb me heel ellendig gevoeld”

Pascale Naessens had tijdens haar jaren als internationaal model last van een eetstoornis. “Daarvan verlost geraken was een moeilijke puzzel die ik zelf heb moeten oplossen.”

Pascale Naessens wijt de eetstoornis in Story niet aan de onderlinge concurrentie in de modellenwereld, maar aan een complexer geheel van factoren. Al kon ze haar eetstoornis wel in iets positiefs ombuigen. “Dat vergde moed en ik heb me heel ellendig gevoeld. Maar ik heb heel veel geleerd uit die periode. Dat bepaalt mee hoe ik nu in het leven sta en het ligt aan de basis van hoe ik nu eet.”