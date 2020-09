Jani Kazaltzis: “Ik was bijna dood nadat mijn wijsheidstanden werden getrokken”

Jani Kazaltzis (41) dook maandag in bed met James Cooke in Gert Late Night. Hij vertelde in tranen over de pijnlijke breuk met zijn vriend en hoe hij nooit meer plastische chirurgie zal ondergaan nadat hij bijna dood was door een routine-ingreep aan zijn wijsheidstanden. “Ik had maar veertig procent kans om te overleven.”

“Ik zou nooit meer plastische chirurgie overwegen. Ik heb mijn lippen nooit meer laten opspuiten”, antwoordt de bekende stylist boos als James hem aanraadt om niet te veel botox meer te spuiten. Hij legt meteen uit waarom hij verontwaardigd is over de vraag. “Ik heb in het ziekenhuis gelegen met mijn wijsheidstanden. Ik was bijna dood door een stomme ingreep. Ik heb twee maanden afgezien. Ik had een infectie, bacterieel. Er zakte een etterbal van in mijn mond naar mijn hart af. Het zat al hier (wijst naar de streek boven zijn hart, nvdr.). Ik had maar veertig procent kans om te overleven. Als in: zestig procent dat ik er niet meer was.”

Negen kilogram vermagerd

“Alsof je wereld in elkaar zakt”, heeft Kazaltzis het ook over de breuk met zijn vriend die er kwam omdat de passie tussen de twee was verdwenen. Tien jaar lang waren ze gelukkig, drie jaar lang was Jani triestig in zijn relatie. “Ik denk dat de mensen dat niet weten, maar ik ben drie jaar heel triestig geweest. Ik ben negen kilogram afgevallen. Ik heb op het punt gestaan waarop ik dacht: als ik nu morgen niet meer wakker word, I don’t care. Maar de camera heeft me gered.” Volgens Jani hebben hij en zijn vriend alles geprobeerd om de relatie te redden. Hij vindt het heel erg jammer dat ze daar niet in geslaagd zijn. Al zijn ze nog elkaars buddy. “Dat is mijn beste vriend en we zien mekaar iedere dag.”