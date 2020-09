Hof blokkeert verkiezingsdeelname Boliviaanse oud-president Evo Morales

De Boliviaanse oud-president Evo Morales kan zich bij de komende verkiezingen niet kandidaat stellen voor een senaatszetel. Dat heeft het grondwettelijk hof van het Zuid-Amerikaanse land besloten. Daarmee zet de rechter een streep door de politieke comeback van Morales, die in november vorig jaar onder druk aftrad als president en in ballingschap in Argentinië verblijft.