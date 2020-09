Neos Kinrooi maakt mooie ochtendwandeling

Kinrooi - Op 8 september hebben 47 leden van Neos Kinrooi een mooie wandeling gemaakt in het Kinrooise groen. Er kon gekozen worden uit 2,8 km, 4 km of 7,6 km.

Om 9 uur was het verzamelen geblazen bij De Goort parking Doorslagstraat. De route was weer voorbereid door Jean en Har, en menigeen vond het heerlijk de wandeling in de ochtend te kunnen maken. Bij Hense Koeëb, net over de grens, mocht onze groep plaatsnemen in de grote tent, of buiten zodat men veilig afstand kon bewaren i.v.m. corona. Ook de niet-wandelaars waren weer op post voor een gezellig samenzijn. Een lekker stuk vlaai en een kop koffie of fris smaakten altijd. Dat sommige leden, na deze mooie wandeling wat meer dorst hadden en kozen voor een biertje of wijntje was natuurlijk welgekomen. De foto’s in de fotoalbum op de website Neos Kinrooi getuigen hiervan. We danken Jean en Har en verheugen ons weer op onze volgende activiteit op 17 september: een fietstocht rond Susteren en door het Yzerenbosch.

Meer informatie over Neos Kinrooi: Raadpleeg onze website www.neosvzw.be/kinrooi