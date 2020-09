14 nieuwe G-karatetrainers ontvangen diploma

Hasselt - Zondag 6 september werden in Hasselt 14 nieuwe G-trainers gehuldigd, door Eric Bortels van G-Karate. Samen met Steven Ranson, verantwoordelijke van VFG en Ssport//Recreas Limburg, werden de diploma’s uitgereikt, waarbij ze allen getrakteerd werden op een coronavrij etentje.

Deze nieuwe G-trainers hebben gedurende 4 maanden een theoretische en pratijk-opleiding gevolgd, om het unieke trainingssysteem van G-Karate vzw onder de knie te krijgen. Nu zijn ze klaar om aan G-sporters met eender welke beperking de beginselen van G-karate aan te leren, op een veilige en dynamische manier.

In deze cursus, en het bijhorende handboek geschreven door Eric, komen alle beperkingen aan bod, in theorie en aangevuld met veel praktijkoefeningen. "Het is belangrijk dat iedereen met eender welke beperking de kans krijgt om te sporten, en in dit geval om op een aangepaste manier karate beleven", aldus Eric Bortels, oprichter van G-Karate vzw.

De cursus werd gespreid over 4 maanden met telkens 7 cursusmomenten van 3 uur. Tussendoor werd er gevraagd om praktijkervaring op te doen.

De diploma’s zijn ook erkend door S.sport/recreas

De geslaagden: Eef Loth (Leopoldsburg), Sabrina Goos (Leopoldsburg), Kevin Schoors (Malle), Kelly Schenk (Malle), Frederike Scholz (Hasselt), Jan Scrayen (Hasselt), Patrick Maelstaf (Tollembeek), Bita Hassani (Hasselt), Peter De Raedt (Malle), Dave Gielis (Malle), Madelon Staat (Den Haag), Martine Vooys (Den Haag), Victoria Rode (Canada) afwezig.