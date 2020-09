Liefst 1,2 miljoen kijkers stemden zondagavond af op ‘Château Planckaert’. Daarmee is de trend bevestigd, een week ver in het nieuwe tv-seizoen: Eén is de winnaar. Met dank ook aan ‘Vive le vélo’, dat uitzonderlijk in september te zien is, en een recordje voor ‘Het journaal’. Kleine zenders moeten dan weer watertrappelen om relevant te blijven.