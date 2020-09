Onbekenden hebben maandagavond een bestelwagen in brand gestoken in de Brusselse Marollen. Het incident vond omstreeks 21.30 uur plaats in de Nieuwlandstraat. Onbekenden duwden er een bestelwagen tot vlakbij een crèche die het voorbije weekend ook al het doelwit was geweest van vandalen en staken het voertuig in brand.