Het vervolg van de 107de Tour kondigt zich aan als een boksmatch tussen Colombia en Slovenië. Oost-Europa leidt voorlopig op punten. In Zuid-Amerika vinden ze dat best oké. Egan Bernal: “Het was mijn bedoeling om in de eerste week rustig en conservatief te koersen. Dat is goed gelukt. Ik wacht nu geduldig op mijn kans.”