Het coronavirus krijgen we pas echt klein als een doeltreffend vaccin beschikbaar is én voldoende mensen zich laten inenten. “Mogelijk zal 8 op 10 een spuitje moeten halen om de felbegeerde groepsimmuniteit te bereiken”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (U Antwerpen). Niet evident, wetende dat een op drie twijfelt over inenting.