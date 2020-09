CEO Child Focus in vlammend betoog na gelekte naaktfoto’s van BV’s: “Dacht u dat ze voor u bedoeld waren?”

“Een naaktfoto van iemand anders doorsturen is niet onschuldig. Ook niet als het gaat om een BV. De gevolgen zijn soms desastreus.” Dat schrijft Heidi De Pauw, CEO van Child Focus, in een vlammend opiniestuk. Zij ziet dagelijks minderjarigen die hetzelfde meemaken. “Ze worden aan de schandpaal genageld, terwijl de echte schuldige de persoon is die de beelden deelt zonder toestemming.”