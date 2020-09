Hangoudere en 14 andere beklaagden zijn present op eerste Limburgse coronazitting

Beringen -

In de Beringse politierechtbank zijn maandag 45 dossiers behandeld op de eerste coronazitting in Limburg. Er daagden 15 betichten op die het samenscholingsverbod negeerden of een niet essentiële verplaatsing maakten. Onder hen een visser, een hangoudere en een schoenenkoper. “Bwah, een mens moet toch van iets sterven.”