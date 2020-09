“Misverstand” wijst op wankel vertrouwen in Vivaldi

Brussel -

De onderhandelingen over de Vivaldi-coalitie zijn amper gestart of het vertrouwen was gisteren – toch tot in de vooravond – zoek. CD&V-voorzitter Joachim Coens pikte het niet dat hij de beloofde garanties over onder meer abortus niet terugvond in de onderhandelingsnota. “Een misverstand”, is de uitleg.