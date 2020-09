Woonzorgcentra laten meer bezoek toe, maar “knuffelen mogen we nog niet”

Heusden-Zolder -

Sinds gisteren mogen rusthuisbewoners opnieuw bezoek op hun kamer ontvangen én knuffelen. Toch opteren heel wat woonzorgcentra voor een strengere aanpak. “Alle begrip dat we ma nog niet mogen vastpakken. Het is voor haar gezondheid”, klinkt het in wzc Berckenbosch in Heusden-Zolder.