US OPEN. Serena Williams neemt revanche op Sakkari en bereikt kwartfinales

De 38-jarige Serena Williams (WTA 8) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van de US Open.

Het derde reekshoofd versloeg in het Arthur Ashe-stadion de Griekse Maria Sakkari (WTA 22) in drie sets met 6-3, 6-7 (6/8) en 6-3. De 23-voudige grandslamkampioene heeft zo haar revanche beet, vorige week versloeg Sakkari Williams in de achtste finales van het Western & Southern Open met 5-7, 7-6 (7/5) en 6-1.

In de volgende ronde ontmoet Williams ofwel de Française Alizé Cornet (WTA 56) ofwel de Bulgaarse Tsvetana Pironkova.

In New York mikt Serena Williams op een 24e grandslamtitel in het enkel, waarmeer ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Williams won de US Open al zes keer (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014), de voorbije twee jaar sneuvelde ze in de finale.