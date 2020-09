Orka Tahlequah haalde in 2018 het wereldnieuws toen ze haar overleden kalfje zeventien dagen en honderden kilometers met zich meesleepte in de Stille Oceaan. “Het bewijs dat deze dieren rouwen”, klonk het toen. Maar nu is er goed nieuws: de orka is opnieuw bevallen. Het kalfje is vorige week geboren, blaakt van gezondheid en zwemt volgens experts “krachtig mee met zijn moeder”.