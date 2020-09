Politie LRH controleert op snelheid en vrachtverkeer in Diepenbeek en Hasselt

Diepenbeek / Hasselt - De politie LRH controleerde afgelopen weekend op snelheid, zwaar vervoer en aanhangwagens aan de containerparken. De flitscamera in Diepenbeek registreerde dat 1.149 van de 1.469 bestuurders zich aan de snelheid hielden. Een iemand haalde we 163 km/uur in de Nieuwstraat terwijl je er maar 70 km/uur mag. In Hasselt werd op de Luikersteenweg gecontroleerd en daar hielden 58 van de 1.168 automobilisten zich niet aan de snelheid. Tevens moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze gedrogeerd achter het stuur zaten.

Samen met de wegpolitie werden ook 13 bestuurders van zwaar vervoer gecontroleerd. Drie van hen waren niet in orde. Er werd voor 3.125 euro aan overtredingen vastgesteld.

Tot slot werden aan de containerparken 2020 aanhangwagens gecontroleerd. iets meer dan de helft (52 %) was niet in orde. Meestal ging het om niet functionerende lichten. De eigenaars kregen enkele weken de tijd om alles in orde te brengen.