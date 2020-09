Gentse schepen van Onderwijs pleit om vaste schooluren te laten vallen

De Gentse schepen van Onderwijs, Elke Decruynaere (Groen), wil een einde aan de vaste schooluren, zodat er minder opvangproblemen zijn en meer tijd is voor rust, sport, spel en cultuur. “Dat de lessen gedaan zijn en de scholen sluiten om 15.30 uur, is niet meer van deze tijd. Dat alle kinderen heel vroeg opstaan en om 8 uur volledig geconcentreerd op de schoolbanken zitten, is ook niet evident”, zegt Decruynaere.