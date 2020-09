Nederlandse voetbalbond stelt openingsmatch Eredivisie uit om AZ de Champions League in te helpen

De openingswedstrijd van de eredivisie tussen FC Utrecht en AZ gaat zaterdag niet door. De KNVB stelt het duel op verzoek van de Alkmaarders uit. AZ speelt volgende week dinsdag in Oekraïne tegen Dinamo Kiev voor de Champions League. De club wil meer voorbereidingstijd op dat Europese duel en de KNVB gaat daarin mee.

Als AA Gent het Oostenrijkse Rapid Wenen uitschakelt in de derde voorronde van de Champions League, dan komen de Buffalo’s in de play-offronde van het kampioenenbal uit tegen de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en AZ.

“Het is een lastige beslissing want we begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo’n korte termijn. We hebben het verzoek van AZ ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zoveel mogelijk voorrang te geven. Het hele Nederlandse voetbal profiteert namelijk van successen in de Champions League en Europa League. Het levert meerdere clubs een financiële bijdrage op én vergroot via de coëfficiëntenranglijst het aantal startplaatsen in deze toernooien”, aldus de KNVB in een verklaring.

Een nieuwe speeldatum voor FC Utrecht - AZ is nog niet bekend.

AA Gent en AZ speelden vorige week donderdag in Alkmaar 1-1 gelijk in een oefenwedstrijd.