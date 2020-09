Gehavend IJsland vreest zware nederlaag: “Dat riskeer je tegen landen als België”

Voor de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League zakt IJsland dinsdagavond (20u45) naar het koning Boudewijnstadion af.

België en IJsland stonden in het verleden al elf keer tegenover elkaar en dat leverde evenveel keer een Belgische zege op. In het laatste duel werd er in november 2018 in Brussel met 2-0 gewonnen, na twee doelpunten van Michy Batshuayi, de spits op overschot bij Chelsea die nu weer bij de selectie gekomen is.

“Als je slecht speelt, riskeer je hier zwaar te verliezen. Dat heb je tegen landen als België. Wat mij betreft een van de topfavorieten voor het EK van volgend jaar”, vertelde de IJslandse bondscoach Erik Hamren maandag tijdens het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd.

“Het is de nummer een tegen de nummer 39 van de wereld, dus iedereen verwacht een Belgische zege. Dat was in de vorige editie van de Nations League twee jaar geleden ook zo. Toen vond ik ons niet eens zo slecht spelen, maar verloren we wel twee keer. Het belangrijkste zal zijn dat we er als team staan, dat we de situaties één-tegen-één aankunnen. Offensief willen we zeker iets brengen, maar je moet realistisch zijn. Onze beste kans om te scoren is op de tegenaanval.”

Hoopgevende prestatie tegen Engeland

Het duel tegen Engeland kan eventueel wel een opsteker zijn. Zaterdag leken de IJslanders op weg naar een gelijkspel, totdat Raheem Sterling in de toegevoegde tijd van op de stip mocht aanleggen voor de 0-1. “We verdienden een punt. Je moet weten dat we met een nieuwe ploeg werken, na een reeks afzeggingen. Dan was die prestatie zeker hoopgevend.”

Ook in de vorige editie van het toernooi zaten de IJslanders in de groep van de Belgen, maar toen eindigden ze puntenloos laatste. In principe moesten ze daardoor degraderen, maar de uitbreiding van de hoogste divisie redde hen. Hun prioriteit ligt elders. De komende maanden spelen ze nog play-offs voor het EK van komend jaar. “Het belangrijkste is die play-off, laat ons daar vooral eerlijk in zijn. Maar de Nations League is een competitie. Het zijn geen vriendschappelijke wedstrijden en dan probeer je toch altijd te winnen.”