Oudsbergen -

Vieze diertjes bestaan niet, elk dier heeft zijn speciale of mooie kant. Maar niet iedereen vindt dezelfde dieren mooi. Sommige mensen zijn verzot op reptielen en spinnen, andere mensen hebben er een hevige afkeer van. Afgelopen week kwamen we met beiden in contact. Eerst belde een mevrouw ons op met het dringende verzoek alle foto’s van slangen en spinnen van onze facebookpagina te halen. Zij had een fobie voor deze dieren en als ze onze pagina opende, kreeg ze telkens een flinke angstscheut door haar lijf bij het zien van die vieze dieren. Een dag later werden we naar Borgloon geroepen. Daar namen de dienst dierenwelzijn en de politie een aantal verwaarloosde reptielen, spinnen en roofwantsen in beslag. Heel het huis stond vol potjes, bakjes en terraria gevuld met levende en soms ook dode dieren. Dit kan natuurlijk niet. Een verzamelwoede waar de dieren slachtoffer van worden. Eigenlijk is dit nog veel erger dan een fobie voor dieren, want daar hebben de dieren geen last van. Van sommige mensen die zich dan ook nog dierenvriend durven noemen helaas wel! Veel van dieren houden is dan ook niet hetzelfde als veel dieren houden.