COLUMN Baas der cafébazen

Genk -

Wie heeft het bij Het Belang van Limburg in zijn hoofd gehaald om vorige week zo’n kleine foto van Ludo Geurden te publiceren? Zelfs met een vergrootglas nauwelijks vindbaar. Wij van de GoedNieuwsKrant bieden beleefd onze excuses aan bij de getroffen familie Geurden en hopen met bijgevoegde grotere foto de pijn te verzachten. Nog een geluk dat wij onze wereld kennen of de krant was een paar abonnees armer. Ludo Geurden is - gaat u daar even bij zitten - aangesteld tot baas van alle cafébazen als voorzitter van Horeca Vlaanderen. Mij dunkt dat zoiets niet voor iedereen is weggelegd. Bij elke pint die in heel Vlaanderen over de toog gaat, kijkt Ludo met scherp kennersoog toe of er niet te veel schuim op zit, ‘col’ in vakjargon. In elke hotelkamer mag hij binnenkomen met de aankondiging: “Ik deel hier de lakens uit.” Die post was eerder in handen van een andere Limburger, Filip Vanheusden uit Hasselt. Wij vallen in de smaak in de horecawereld, jawel. Jarenlange ervaring met drankzucht heeft mij geleerd dat Limburgers méér dan wie ook met nostalgisch genot naar een ‘bock’ vragen, wanneer ze een pils bestellen. “Patron, drie bocken graag en direct.” Bock is nochtans geen Limburgs bier. Van wààr precies blijft best geheim, je mag de bok niet bij de geit zetten. De nieuwe voorzitter Ludo is zaakvoerder van de bekende hostellerie Mardaga in As, tegenover het historische station. Die ligging is een voordeel, want stel dat de regering opnieuw beslist om zo’n Covid 19-premie toe te kennen aan de horeca, dan zou het redelijk zijn mocht dat geld voortaan cash per trein tot aan het station van As gebracht wordt, waarna Ludo de centen zorgvuldig kan opstapelen in zijn kruipkelder, om die vervolgens enkel uit te delen aan cafébazen wiens gezicht hem aanstaat, die zich beleefd gedragen en minstens twee weken vakantie in Limburg boeken. Dit zou de zaken ernstig vooruit kunnen helpen. Komaan Ludo, kerel, aan de slag!