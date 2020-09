Twee jaar cel voor toetakelen praeses na cantus

Diepenbeek -

Twee jaar cel is het verdict voor een 24-jarige Hechtelaar die na een cantus in Diepenbeek een praeses van een andere club in elkaar klopte. Ondanks eerdere opschepperij over de aanval bleef hij schuld ontkennen. Twee kompanen gaven de feiten wel toe. Zij komen er vanaf met opschorting van straf.