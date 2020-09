Fans kunnen Rode Duivels tegen IJsland vanuit hun zetel aanmoedigen

De interland van dinsdagavond (20u45) tegen IJsland op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League wordt vanwege de coronacrisis achter gesloten deuren afgewerkt, maar fans zullen vanuit hun woonkamer hun Rode Duivels kunnen aanmoedigen, zo maakte de Belgische Voetbalbond maandag bekend.

De voetbalbond maakt daarvoor gebruik van de innovatieve start-ups HearMeCheer en FanFest, en rechtenhouders VTM en RTBF. “Om er geen sfeerloze match van te maken in het Koning Boudewijnstadion roepen de Duivels hun fans op om hen massaal te steunen vanuit hun living. De Voetbalbond brengt de supportersgezangen vanuit de huiskamer naar het stadion en op onze tv-schermen thuis. Ook discussiëren over mooie acties met vrienden zoals op café kan als vanouds, maar dan vanuit de luie zetel”, klinkt het in de mededeling.

Met de app van de Canadese start-up HearMeCheer nemen Belgische fans voor hun televisie hun gejuich, gezang en aanmoedigingen op. De app mixt de geluiden en brengt ze live als achtergrond bij de commentaren op VTM en RTBF, de zenders die de match tegen IJsland uitzenden. Wie de Rode Duivels vanuit zijn huiskamer naar de overwinning wilt schreeuwen, surft dinsdagavond naar hln.be/supportermee.