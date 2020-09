Hallucinante stunt: man zit 2,5 uur in glazen doos met 200 kilogram ijsblokjes en eet daarna… een ijsje

Een Oostenrijker heeft zijn eigen hallucinante wereldrecord zaterdag nog wat scherper gesteld. Hij bleef 2 uur, 30 minuten en 57 seconden in een glazen doos met 200 kilogram ijsblokjes zitten. Om dat te vieren at hij… een ijsje.

Josef Koeberl had alleen een zwembroek aan toen hij zaterdag in de glazen doos kroop. Hij sprak ondertussen met de mensen via een headset. “Ik slaag erin de pijn te verbijten door aan positieve zaken te denken”, zei hij. “Me fijne dingen voor de geest halen, is de enige manier waarop ik dit aan kan.”

De kijklustigen in het Oostenrijkse Melk, waar hij zijn stunt deed op een plein, zagen hoe hij 2 uur, 30 minuten en 57 seconden in de doos bleef. Dat is liefst 30 minuten langer dan zijn record uit 2019. Hij zei dat hij zich “heel goed” voelde nadat helpers hem uit de doos gehaald hadden. “Mijn sokken aandoen zal zelf wel lukken. Je voeten zijn het eerste wat je moet opwarmen.”

Volgend jaar in Los Angeles hoopt Koeberl zijn record nog te verbeteren. Maar voor het zover is, kan hij genieten van zijn wereldrecord. Hij deed dat met… een ijsje.

Foto: EPA-EFE

Foto: AP