Kim Kardashian lijkt nu ook meubels te willen ontwerpen

Heeft Kim Kardashian (39) een nieuwe carrièrewending op het oog? Uit officiële documenten die de Amerikaanse pers te pakken kreeg, zou blijken dat ze van plan is om KKW Home op te richten en dus interieurspullen wil lanceren.

Kim Kardashian is naast realityster ook een zakenvrouw. Zo richtte ze eerder met KKW Beauty al een make-upmerk op en met SKIMS een collectie van corrigerend ondergoed. Komen daar binnenkort ook nog interieurspullen bij? Dat heeft er alle schijn van weg. Het Amerikaanse magazine People kreeg een document te pakken waaruit blijkt dat ze de naam KKW Home heeft laten registreren.

KKW Home zou bestaan uit een gamma aan “geschenken, algemene consumptiegoederen, bad- en doucheproducten, slaapkamermeubilair, accessoires en woninginrichting”, zoals staat vermeld in de papieren. Meer details zijn nog niet bekend, maar zoals dat met de Kardashians gaat, hou je best hun sociale media in de gaten.