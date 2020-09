Circus-Wanty Gobert trekt ervaren Est Rein Taaramäe aan: “Ik ben ongeduldig om deze magische omgeving te ontdekken”

Circus-Wanty Gobert-Tormans heeft zijn eerste aanwinst voor volgend seizoen beet. De 33-jarige Est Rein Taaramäe versterkt de selectie van het Belgische team.

De meervoudige kampioen van Estland was in het verleden al succesvol in de bergen, met onder meer overwinningen in de Tour de l’Ain (2009), de Ronde van Burgos (2015) en de Ronde van Slovenie (2016). De renner uit Tartu koerste zich ook in de kijker in grote rondes, met ritoverwinningen in de Vuelta (2011) en in de Giro (2016).

“Ik heb drie seizoenen in de World Tour gereden, bij Astana en bij Katusha. Maar toch beleefde ik mijn beste jaren in Procontinentale teams, omdat het programma me beter ligt”, reageerde Taaramäe. “Ik maakte evenwel nog nooit van een Belgisch team deel uit. Ik ben ongeduldig om deze magische omgeving met een echte fietscultuur te ontdekken, tussen de klassiekers en de grote kampioenen. De keuze voor Circus-Wanty Gobert-Tormans werd snel gemaakt en was ook evident. Het programma van de ploeg is ideaal voor mij, dankzij de combinatie van WorldTour-wedstrijden waar ik op ritoverwinningen of ereplaatsen kan mikken, en heuvelachtige koersen in de Europe Tour waar ik de eindoverwinning kan ambiëren. Ik ben al 33 jaar oud, maar ik ben gemotiveerd als nooit tevoren.”

Volgens algemeen manager Jean-François Bourlart zal de Est de nodige ervaring meebrengen. “Rein is een belangrijke versterking voor onze klimmersgroep. Op de leeftijd van 33 jaar zal hij zijn ervaring aan de hele kern van jongeren kunnen doorgeven. Maar naast zijn rol als kapitein beschikt Rein nog over de mogelijkheden om in bergachtige wedstrijden mooie resultaten neer te zetten. Hij wordt dus een nieuwe troef in ons effectief.”