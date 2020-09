RUSTDAG TOUR. Benoot wil zich nog in de kijker koersen: “Ik was nog nooit zo fris op eerste rustdag”

Maandag geniet het Tourpeloton van een eerste rustdag. De ene renner had er waarschijnlijk al wat meer nood aan als de andere.

Tiesj Benoot kan maandag met zijn Team Sunweb na negen dagen in de Tour even van een rustdag genieten. “Ik ben hier nog niet echt diep moeten gaan in deze Tour”, zegt hij. “Dus ik was nog nooit eerder zo fris op een eerste rustdag. Ik hoop dat ik verder kan herstellen en me nog kan laten zien in deze Tour de France.”

Benoot zag z’n team al mooie ereplaatsen verzamelen de voorbije negen dagen: twee tweede en twee derde plaatsen met Marc Hirschi en Cees Bol. “De sfeer is alleszins heel goed in de ploeg”, zegt hij. “De overwinning blijft voorlopig uit, maar we hebben ons wel al laten zien en daar ben ik blij om. Hopelijk valt er nog een overwinning uit de bus, we waren er al een paar keer dichtbij.”

De Gentenaar arriveerde na een lange busreis van Laruns naar Rochefort rond 22u45 in het teamhotel. “Een massage zat er niet meer in gisteravond”, zegt hij. “Dat gebeurt vandaag. Eten deden we in de bus, vandaag doen we het rustig aan. Een uurtje losfietsen, mijn sacrum laten behandelen, de Covid-19-test ondergaan en rust nemen, want de Tour duurt nog twee weken.”

Benoot is nog altijd niet helemaal de oude. In de Dauphiné gaf hij op wegens rugproblemen, daarna werd hij klaargestoomd voor de Tour, maar kampte hij met compensatiepijnen. En dan was er zijn valpartij in de vierde rit waarbij hij snij- en schaafwonden en een verstuikte vinger opliep.

“Mijn vinger is ambetant bij het schakelen, maar wordt goed ingetapet. Dat is niet het ergste, alleen heeft die valpartij me toch weer enkele dagen gekost in mijn herstel”, zegt hij. “Het gaat elke dag beter, maar ik ben nog niet helemaal top. Uiteraard is dat vervelend, maar ik wil dat niet door mijn hoofd laten spoken. Ik houd de focus. Mijn conditie is goed, alleen kan ik niet diep gaan en finish ik telkens in de grupetto. Ik heb al veel energie kunnen sparen en ik hoop dat ik er nog kan ‘doorkomen’ in deze Tour. Ik was nog nooit zo fris op een eerste rustdag. De benen zijn in orde, maar er is nog altijd pijn.”

Foto: Pool via REUTERS

De kopman van Sunweb wil vooral het positieve onthouden. “De ploeg draait goed, ik hoop nog beter te worden en hoe dan ook is het seizoen nog lang. Hierna volgen nog de klassiekers en als ik op deze manier verder koers, zal ik alleszins niet ‘uitgemergeld’ uit de Tour komen. Integendeel, dan zal dat wellicht een goede zaak zijn voor de klassiekers. Ik hoop gewoon dat ik stilaan weer de oude word hier en nog eens kan meedoen voor een ritzege.”

Het peloton werd zondag en maandag getest op Covid-19. “Neen, ik heb niet echt schrik voor het resultaat”, zegt hij nog. “We leven hier in onze bubbel en komen met heel weinig mensen in contact. Enkel in die bergetappes was het even slikken van die massa volk en zagen we ook mensen zonder mondmaskers. Dat is jammer, maar voor de rest vertoeven we hier in een bijzonder veilige omgeving. Het zou me echt verrassen als er plots veel renners en personeel positief zouden testen op corona.”