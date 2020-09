Maaseik -

De politie is een onderzoek gestart naar een ongeval met vluchtmisdrijf van zondagavond. Rond 19.45 uur werd op de Burgemeester Philipslaan een auto van en man uit Weert geraakt door een auto die uit een parkeervak kwam. Deze laatste bestuurder stelde voor om even verderop te parkeren en de zaak af te handelen. De 20-jarige Nederlander was het daar mee eens. Maar toen hij zich had geparkeerd, bleek de tegenpartij te zijn weggereden.