David Goffin vindt uitsluiting van Novak Djokovic op US Open “logisch”: “Het was belachelijk van hem”

David Goffin (ATP 10) kon zich zondag niet plaatsen voor de kwartfinales van de US Open, na een nederlaag tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17). De Luikenaar liet nadien ook zijn licht schijnen op de uitsluiting van nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. “Zijn diskwalificatie kwam als een schok, ik had het helemaal niet verwacht”, aldus Goffin.

Djokovic werd zondag gediskwalificeerd in de achtste finales. De Servische veelwinnaar mepte een bal ongewild vol tegen een lijnrechter op het einde van de eerste set tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 27). Na een lange discussie werd duidelijk dat het toernooi van de Serviër voorbij was.

“Ik heb het incident niet live gezien omdat ik de opwarming bezig was voor mijn wedstrijd”, zei Goffin. “Ik vernam het via de sociale media. Zijn diskwalificatie is logisch. Als je met de bal een lijnrechter raakt, lig je eruit. Dat is nu eenmaal het reglement. En eerlijk gezegd vind ik het belachelijk van hem. Het klopt dat de bal voor hetzelfde geld niemand had geraakt, maar helaas voor hem trof hij wel een lijnrechtster. Het is een idiote manier om eruit te gaan, vooral omdat ik denk dat hij hier nog ambities had.”

Het stond op het moment van het voorval 6-5 in het voordeel van Carreño Busta, die dus doorstoot naar de kwartfinales. Daar treft hij Goffin-killer Shapovalov. Djokovic, in 2020 nog ongeslagen, was de grote favoriet voor de eindzege in New York. Hij won de US Open al drie keer in zijn carrière (2011, 2015 en 2018) en heeft 17 grandslamtitels op zijn palmares.