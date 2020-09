Selena Gomez stelt haar make-upmerk Rare Beauty voor

Selena Gomez kondigde begin februari via Instagram aan dat ze haar eigen make-upmerk zou uitbrengen. Afgelopen week was het eindelijk zover en werd Rare Beauty aan de wereld voorgesteld. Ze is daarmee de zoveelste celebrity die in de wereld van cosmetica stapt.

Selena Gomez heeft Rare Beauty op de wereld losgelaten. De eerste release bestaat onder meer uit oogschaduw, concealer, blush, lippenbalsem en oogpotloden die in vaak heel wat verschillende tinten worden uitgebracht. Voorlopig worden de producten enkel in de VS, Canada en Mexico en via de website verkocht, maar in 2021 staat een internationale uitbreiding op de agenda. Belgische fans kunnen dus alvast een kaarsje beginnen te branden.

Opvallend is dat één procent van de opbrengst van elk verkocht product naar het Rare Impact Fund gaat. Dat is de stichting die door de 28-jarige popster zelf werd opgericht om het stigma rond mentale gezondheidszorg en eenzaamheid de wereld uit te helpen. In de komende tien jaar wil ze zo honderd miljoen dollar inzamelen.

Gomez maakte in april bekend dat ze zelf met een bipolaire stoornis kampt. “Ik was me nooit echt bewust van deze aandoening”, vertelde ze toen in een gesprek met Miley Cyrus. “Maar nu ik meer informatie heb, voel ik me geholpen. Ik ben opgelucht dat ik weet waarom ik jarenlang met zo veel angsten heb geworsteld.”