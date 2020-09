De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is maandag in de Syrische hoofdstad Damascus aangekomen voor gesprekken met leden van de Syrische regering. Het is zijn eerste bezoek aan Damascus in acht jaar. Zondagavond was ook al vicepremier Joeri Borisov in de stad aangekomen. Dat meldt de Syrische televisie.