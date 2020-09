Ook dit weekend kan je weer in het livecenter op onze website terecht voor alle sportactualiteit uit Limburg en ver daarbuiten. Je zit bij ons onder andere op de eerste rij voor de wedstrijden van STVV en KRC Genk, de Tour de France, de US Open, de Limburgers in het buitenlandse voetbal én last but not least de start van het provinciale voetbalseizoen.