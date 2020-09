Oprichter grootste handvuurwapenproducent Duitsland had naziverleden

Edmund Heckler, een van de oprichters van de Duitse wapenproducent Heckler & Koch, was volgens de Duitse krant Bild am Sonntag erg betrokken bij nazimisdaden. Uit onderzoek blijkt dat de ingenieur die in 1960 stierf onder andere een fabriek voor het Panzerfaust-antitankwapen heeft geleid waar dwangarbeiders in onmenselijke omstandigheden moesten werken.