Adidas werkt met Wolford samen aan twee collecties

Adidas heeft iets bijzonders in petto voor de nieuwe herfst- en wintercollectie. Het gaat namelijk in zee met Wolford voor een reeks van naadloze sportoutfits.

Adidas slaat de handen in elkaar met Wolford. De Duitse sportgigant en de Oostenrijkse textielspecialist zullen samen twee capsulecollecties uitbrengen die respectievelijk de namen Studio Motion en Sheer Motion dragen. Wolford is voornamelijk bekend voor zijn naadloze producten zoals panty’s en zal diezelfde technieken toepassen op de sportkleding. Op die manier willen ze “het beste van twee werelden samenbrengen”.

Dat is meteen ook een primeur, want Wolford werkte nooit eerder samen met een sportmerk, wel met grote ontwerpers zoals Karl Lagerfeld en Vivienne Westwood. “Het was een genoegen om met zo’n geweldig merk als Adidas samen te werken. We hebben de kans gekregen om onze vrouwelijke touch en comfortabele, tweede huidachtige kleding te combineren met hun kennis in hoogwaardige sportkleding”, zegt Silvia Azzali, commercieel directeur bij Wolford, in een reactie.

Beide collecties zijn gebaseerd op de silhouetten en colourblocking uit de jaren tachtig en negentig. Studio Motion wordt op 2 november gelanceerd via de website van Adidas en enkele geselecteerde Wolford-verkooppunten. De tweede collectie, Sheer Motion, wordt op 4 januari in de winkelrekken verwacht.