Een Amerikaanse toeriste heeft haar vakantie in de Franse Alpen in mineur zien eindigen. Terwijl ze genoot van een paraglidingtochtje boven het meer van Annecy, filmt ze haar prachtige omgeving met haar nieuwe telefoon. Maar dan is het plots gedaan met de pret: ze laat de selfiestick uit haar handen glippen, waardoor haar iPhone 11 maar liefst anderhalve kilometer naar beneden valt en recht het water in plonst.