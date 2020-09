Dan Karaty uit ‘Belgium’s got talent’ opgenomen in het ziekenhuis

‘Belgium’s got talent’-jurylid Dan Karaty is opgenomen in een ziekenhuis in zijn thuisland Amerika. Foto: Belgium's Got Talent

De Amerikaanse choreograaf Dan Karaty (43), bij ons bekend als jurylid in Belgium’s got talent, is opgenomen in een ziekenhuis in Amerika. Wat hij precies mankeert, wil zijn manager niet kwijt.

Veel geluk viel Dan Karaty de afgelopen maanden niet ten deel. De Amerikaan is al jaren een graag geziene gast in Nederlandse en Belgische televisiestudio’s. Hij jureert al enkele seizoen in Belgium’s got talent en Holland’s got talent. In dat laatste programma zou hij dit najaar opnieuw zijn opwachting maken, maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Karaty verbleef in Amerika toen het virus losbarstte en mocht dus het land niet meer uit. Nu is de zanger ook opgenomen in een ziekenhuis, bevestigt zijn manager Michael Sanchez. Waarom precies, dat wilde de man niet prijsgeven. Intussen wordt Karaty in Holland’s got talent vervangen door rapper Ali B. Een nieuw seizoen van Belgium’s got talent stond vorig jaar nog op de planning voor VTM. Of die plannen nog steeds doorgaan, met of zonder Karaty, is momenteel nog niet duidelijk.