Normale kerst en Nieuwjaar met de hele familie kunnen écht niet, maar wat dan wel?

“Ook kerst en nieuw zullen we niet kunnen vieren zoals anders. De vier generaties samen, dat is een gevaarlijke combinatie.” We zijn begin september maar het hoge woord is er al uit. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakte zaterdag duidelijk dat we normale eindejaarsfeesten op onze buik mogen schrijven. Viroloog Marc Van Ranst bevestigt dat, maar geeft wel mee dat er een idee op tafel ligt om tijdens de eindejaarsperiode de regels tijdelijk wat te lossen.