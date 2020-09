Michelle Obama geeft liefdesadvies: “Je kunt jezelf niet in lange relatie tinderen”

Michelle Obama is binnenkort 28 jaar getrouwd met Barack en in de laatste aflevering van The Michelle Obama Podcast gaat ze dieper in op hoeveel werk het kost om een langdurige relatie in stand te houden. “Geef niet zomaar op als het even moeilijk gaat”, zegt ze.

Michelle en Barack Obama vieren in oktober hun 28ste huwelijksverjaardag, maar dat betekent niet dat hun verhaal altijd over rozen verliep. In The Michelle Obama Podcast vertelt de voormalige first lady uitgebreid over de ups and downs die hun relatie heeft gekend. “Het is meerdere keren voorgevallen dat ik Barack uit het raam wilde duwen. En dat zeg ik omdat je moet weten dat het soms intens kan worden. Maar dat wil niet zeggen dat je dan zomaar moet opgeven”, vertelt ze. “Zelfs als deze periodes langer, tot zelfs jaren, aanslepen.”

“Jonge koppels die met deze uitdagingen geconfronteerd worden, denken soms dat hun relatie kapot is. Maar ik wil hen duidelijk maken dat de relatie van Barack en mij ook meerdere keren stuk is gegaan en dat ons huwelijk toch sterk is. Als ik ons had opgegeven in die moeilijke periodes, dan zou ik ook al die mooie momenten die we samen hebben beleefd niet hebben meegemaakt.”

Basketbalploeg

Om een goede partner te kiezen waar je een leven mee kunt doorbrengen, heeft ze volgende tips in de aanbieding: “Kijk naar je keuze alsof je een basketbalploeg bijeen zou moeten stellen. Je wilt iemand sterk in je team, toch? Je opteert voor iemand die van alle markten thuis is en niet voor iemand die enkel geïnteresseerd is in dribbelen.”

“Voor de rest gaat er weinig magie meer mee gepaard dan simpelweg iemand vinden, eerlijk zijn over dat je met die persoon samen wilt zijn, serieus daten, plannen maken over de toekomst, nog een beetje meer daten, zien waar het naartoe gaat en het allemaal laten gebeuren”, zegt ze nog. “Je kunt jezelf niet in een langetermijnrelatie tinderen. Als ik één ding heb geleerd dan is het dat een relatie veel werk vraagt én eerlijkheid ten opzichte van jouw partner en jezelf.”