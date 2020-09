Maisons du Monde kiest voor Antwerpen om flagship store te openen

Maisons du Monde, de Franse interieurketen die in ons land zo’n twintig vestigingen telt, zal binnenkort in Antwerpen een flagship store openen.

Goed nieuws voor de fans van de interieurspulletjes van Maisons du Monde. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de nieuwe vestiging van de Franse keten in Antwerpen. Die flagship store krijgt een plaatsje op de Meir, vlak naast het pand waarin C&A is gevestigd en voordien Urban Outfitters zat.

Veel details over de opening zijn nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van weg dat de winkel al in oktober de deuren open zal zwieren. Er wordt bovendien nog volop gezocht naar personeel om de meubels, kussens en lampen aan de man te brengen.

Maisons du Monde werd in 1996 opgericht in Brest en in 2013 overgenomen door het Amerikaans bedrijf Bain Capital. Vandaag telt het wereldwijd meer dan 250 winkels.