Toonmoment Theatervorming in OC De Buiting

Paal

Beringen - In OC De Buiting vond voor het 8ste jaar het toonmoment Theatervorming plaats. Door de coronatijd had men niet zoveel kunnen oefenen maar het was toch intens hoe de 12 jongeren hun acts brachten.

Begeleidster Lize Theunis schetste in het begin hoe men het in het voorbije jaar, ondanks corona en de mindere lessen, de laatste weken toch nog had kunnen doorwerken aan het toonmoment. Het waren allemaal acts uit het leven gegrepen. Korte maar herkenbare situaties: uitgaan, school, seksualiteit, bezoek grootouders… De acteurs genoten op de scene maar ook in de coulissen. Afsluiten met een mooie groepsfoto met de sterren van de avond: Bessemans Elise, Claes Nieke, Vandendries Karlijn, Vandendries Maarten, Massart Arthur, Vandenrhijn Yara, Van Hooft Seppe, Swerts Liesel, Jacob Zé, Sneyers Louise, Swerts Ashley, Eyckmans Wietse en begeleidster Lize Theunis. Normaal neemt men dan nog afscheid met een groepsknuffel, dit jaar was het met een luchtgroepsknuffel. CC Beringen, Villa Basta, Toneelgroep Pallieter maar vooral Lize en Marijke bedankt dat de jongeren de kans optimaal gekregen hebben om van het acteerwerk en op het podium staan hebben mogen ervaren. AC