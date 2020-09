Huizenjagers op jacht in Zuid-Limburg

Sint-Martens-Voeren

Voeren - Voor de laatste uitzendweek van Huizenjagers Vakantiehuizen trekken de makelaars naar Zuid-Limburg. De makelaars tonen deze week panden in het Hageland, in Haspengouw en de Voerstreek. In juni 2019 studeerde Jo-Elle Mottoul af aan PXL Bedrijfsmanagement: Marketing. Zoals veel van haar medestudenten volgde Jo-Elle binnen PXL-Marketing de optie Vastgoed.

Jo-Elle licht toe: “Al sinds 16 jaar oud had ik de baksteen in de maag!” Ik was meteen geïnteresseerd in vastgoed en wilde hier dan ook mijn carrière in opbouwen. Ik koos op mijn 17 voor de richting Marketing met keuzetraject Vastgoed aan de hogeschool PXL, omdat dit mijn twee passies combineert: marketing en sales. Na een stage te lopen bij Geel-Blauw immobiliën ben ik daar onmiddellijk begonnen als vastgoedmakelaar. Enkele weken geleden heb ik dan een geweldige opportuniteit gekregen, namelijk mee doen aan hét vastgoedprogramma in Vlaanderen: Huizenjagers. Het avontuur was intens en leerrijk. “Het was een unieke ervaring voor mij als jonge vastgoedmakelaar”, besluit Jo-Elle.

“Een combinatie tussen Marketing en Vastgoed is een enorme meerwaarde”, aldus Maarten Thiry, PXL-opleidingshoofd marketing en sales. “Een van de grootste uitdagingen als vastgoedmakelaar is goede panden binnenhalen. Hoe overtuig ik potentiële verkopers om voor mij als vastgoedkantoor te kiezen. Hoe onderscheid ik mij van de concurrentie en wat is mijn toegevoegde waarde. Laat dat nu meteen een van de kerntaken van een marketeer zijn.”