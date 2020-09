Al gezien wie de opvallende nummer drie is in deze Tour? Guillaume Martin, oftewel de fietsende filosoof. Het 27-jarige speerpunt van Cofidis kan van de rustdag gebruikmaken om diep na te denken over een mogelijke podiumplaats. Martin is zeker geen rariteit in het Tourpeloton. Het aantal gediplomeerde profrenners of koersende studenten neemt immers toe.