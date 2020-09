Sensatie op de US Open. Topfavoriet Novak Djokovic is uit het toernooi gezet. In zijn duel tegen Pablo Carreno Busta sloeg de 33-jarige Serviër een bal in de richting van een vrouwelijke lijnrechter, die geraakt werd op haar keel. Hard noch opzettelijk was het en hij verontschuldigde zich meteen, maar de uitsluiting was de enige mogelijke sanctie.