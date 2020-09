Middelbare scholieren bijspijkeren na de lesuren, in het weekend of in de vakanties. Vanaf 19 oktober krijgen scholen geld van de Vlaamse regering om zulke speciale bijlessen te organiseren. Allemaal vrijwillig, maar onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) noemt het “grof geschut” tegen de leerachterstand die kinderen door de coronacrisis hebben opgelopen.