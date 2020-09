Toen het pakje dat Steven Gakens (48) met PostNL verstuurde na een week nog niet was aangekomen, vroeg hij wat er aan de hand was. ‘Niets’, was het antwoord van PostNL. Veertig dagen later was het pakje nog niet aangekomen. Bleek er toch iets mis: het pakje was plots kwijt. Dat pikte de Halenaar niet.