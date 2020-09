Adil en Bilall regisseren live-action reeks voor Disney+

Het ziet ernaar uit dat Adil El Arbi (32) en zijn filmpartner Bilall Fallah (34) een nieuw Amerikaanse project hebben binnengehaald. De makers van onder meer Patser en Black gooiden begin dit jaar de grote poort van Hollywood wagenwijd open door de kassa te kraken met hun blockbuster Bad boys for life. Ondertussen werkt het tweetal ook in België nog aan projecten, zoals een tweede Patser-film en Rebel. Nu zou het duo Ms. Marvel, een reeks over een stripheldin met moslim roots, gaan regisseren voor Disney+. De Disney-streamingdienst zal vanaf 15 september ook in België beschikbaar worden.(jdr)