Wonderkind Ansu Fati loodst Spanje naar zege in Nations League, Duitsland kan niet winnen van Zwitserland

Zondagavond was het voor de tweede keer de beurt aan de landen van groep 4 uit divisie A in de Nations League. Spanje had geen kind aan Oekraïne en won met 4-0. Grote uitblinker was de amper 17-jarige Ansu Fati. De winger van FC Barcelona was bij zijn eerste basisplaats meteen goed voor een goal. Hiermee is Fati de jongste Spanjaard ooit die voor La Roja scoort. Duitsland kwam in Zwitserland niet verder dan een 1-1 gelijkspel.