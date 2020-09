Stroompanne in Stationsstraat Elen

Dilsen-Stokkem -

Zondagavond rond 19 uur heeft zich een stroompanne voorgedaan in de Stationsstraat in Elen. De stroom viel er uit bij een twintigtal woningen met even nummers tussen de Rijksweg en de Steenweg naar Neeroeteren. Medewerkers van Fluvius kwamen ter plaatse om het probleem op te lossen. "Een technicus is zondagavond ter plaatse gegaan om het probleem op te lossen," aldus een woordvoerder van Fluvius. "Het gaat om een fout in een kabel. De straatverlichting deed het wel." Om 21.30 uur was het probleem nog niet verholpen.